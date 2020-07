Hermosillo: Fallas en la aplicación del transporte urbano crea incertidumbre entre ciudadanos

Hermosillo, Sonora.- Ante el nulo funcionamiento en Hermosillo desde hace más de dos semanas de la aplicación móvil de UNE Transporte Sonora, que les permite a los usuarios identificar en tiempo real la posición de las unidades, algunos ciudadanos han optado por elegir otras alternativas para desplazarse, una de ellas es el taxi colectivo.

Alfonso López Villa, representante de la Asociación Vigilantes del Transporte A.C., indicó que se encuentran realizando una auditoría para calificar el funcionamiento de las unidades que están activas y, además de que no se están respetando medidas de prevención sanitarias, se detectó una baja afluencia de unidades en circulación.

El día de hoy nos dijeron que la aplicación ya iba a funcionar, y no, nada; ahorita estamos en plena auditoría manual, el usuario está desprotegido ahorita, en los parabuses se ha visto aglomeración de usuarios porque no hay certidumbre de a qué hora pasará la unidad", explicó López Villa.

Refirió que son las líneas 11 Altares y Nuevo Hermosillo las que han marcado retraso y se identificaron pocas unidades, por lo que personas de ese sector optan por otras opciones de traslado.

“Yo lo agarro de aquí de la Nuevo Hermosillo al Gallo, y en el Gallo si no pasa el camión me subo a otro taxi para el centro, pues me cobran 10 pesos pero llegó más rápido", explicó Jessica Clark, usuaria del taxi colectivo.