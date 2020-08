Canacope en desacuerdo con propuesta de diputada sobre restricción de comida chatarra

Hermosillo, Sonora.- La Cámara Nacional de Comercio en Pequeño, consideró que toda propuesta encaminada en mejorar la salud de los infantes es positiva, sin embargo también se debe de tomar en cuenta la situación económica del sector comercial y encaminar acciones que ayuden también a una mejor nutrición.

Martín Zalazar Zazueta, presidente en Hermosillo de la Canacope, señaló que como sector económico, comprenden a la perfección el tema de las restricciones a la comida chatarra hacia los menores de edad, pero de la misma forma hay un reconocimiento claro, que para alcanzar ese objetivo por parte de las autoridades federales y estatales, se afectaría gravemente a un apartado del sector económico que vende ese tipo de productos.

En Canacope Hermosillo estamos de acuerdo con el reetiquetado en los productos considerados como comida chatarra, mas no la prohibición de ellos, esto es porque en términos de la economía de empresas, afectaría a los microempresarios, a los changarros, abarrotes que sobreviven muchos de ellos por la venta de estos productos e igual es una situación que habrán de padecer muchos negocios más”, expresó.

En ese sentido, dijo que sin duda los problemas de salud en México asociados al sobrepeso, obesidad, diabetes y demás enfermedades crónico degenerativas son reales, pero la verdadera solución a todo eso, está primero en realizar un cambio cultural a través de la educación, actividad física y sana alimentación.

Como empresarios estamos a favor que México viva en las mejores condiciones posibles, pero si en este caso se atentara contra una parte del sector comercio, no lo apoyamos. Nuestros legisladores y demás autoridades, deben de entender que en estos tiempos donde se vive una nueva situación difícil por el coronavirus, donde la economía se cayó y con muchos esfuerzos se busca recuperar, es que necesitamos soluciones y no malas noticias que en este caso en particular le pegará directo a muchos micro empresarios”, contó.