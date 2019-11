AEPAF no está de acuerdo con propuesta de ley Antichancla

Hermosillo, Sonora.-La Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF), no está de acuerdo con la propuesta que presentó ante el pleno del Congreso el diputado Miguel Ángel Chaira, con la que busca sancionar a los papás que apliquen un castigo físico a los hijos menores de edad, la cual fue bautizada “Ley Antichancla”.

Cecilio Luna Salazar, presidente de la organización, señaló que la iniciativa representa una clara intromisión a las reglas internas de una familia en materia de corrección de las conductas de los hijos, ya que en ocasiones es necesaria una llamada de atención con una reprimenda, sin llegar a la agresión.

En ese sentido, manifestó que no están a favor de la propuesta del legislador, ya que este tipo de llamadas de atención en los hijos, es un proceso natural dentro del seno de la familia, siempre y cuando no se aplique con exceso al momento de que los infantes no cumplan una orden que los padres le hicieron como parte de las reglas establecidas.