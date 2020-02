AEPAF solicita más operativos en escuelas

Hermosillo, Sonora.-La Asociación Estatal de Padres de Familia, solicitó a las autoridades de Seguridad Pública Municipal, que se realicen mayores operativos en los alrededores de las escuelas, para la prevención de los delitos.

Cecilio Luna Salazar, presidente de la AEPAF, señaló que son muchas las acciones que la Policía Municipal, puede realizar en favor de los padres de familia, para la protección de los hijos al momento de estar en las escuelas, como son los operativos de prevención del delito, control del tráfico para evitar accidentes y algunos otros servicios como es la operación mochila.

Aclaró que no conocen muy a fondo la propuesta que hizo la alcaldesa, Célida López Cárdenas, para la aplicación del examen antidoping a las escuelas, sin embargo se requiere de todo un procedimiento de logística, para no vulnerar los derechos de los estudiantes, sobre todo cuando no hay un parámetro de comparación.