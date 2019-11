Abogado de Gisela Peraza rechaza sentencia en contra de Fernando N.

Hermosillo, Sonora.-La defensa jurídica de la ex trabajadora doméstica de la Casa de Gobierno, Gisela Peraza Villa, rechazó la imposición de sólo de tres años de prisión ordinaria para Ernesto Fernando N. quien es uno de los principales implicados en los procesos de tortura que se cometieron en contra de la joven.

Cabe recordar que Gisela Peraza permaneció cuatro años en prisión, luego de haber sido acusada y torturada para que se confesará culpable del robo de dinero y joyas en Casa de Gobierno durante la administración de Guillermo Padrés Elías, y que Ernesto Fernando N. quien fue jefe de escoltas del hoy mandatario fue uno de los principales acusados.

En conferencia de prensa, el abogado defensor; Juan Antonio Ortega Luna, dijo que es lamentable la sentencia que dictó el juez a dicha persona, ya que es menor a los cuatro años que la misma Gisela Peraza permaneció en prisión en el Penal Femenil de Hermosillo, por un delito que no cometió.

En ese sentido, dijo que solicitan la intervención de la gobernadora, Claudia Pavlovich, para que instruya a la fiscal, Claudia Indira Contreras, a que atienda a fondo el caso de Gisela Peraza y que no se archive el expediente por ningún motivo, o cuestiones políticas, a fin de que cite a comparecer al resto de los implicados.

El defensor jurídico de Gisela Peraza Villa, señaló que la condena en contra del ex jefe de escoltas del ex gobernador Guillermo Padrés Elías, se da al encontrar las autoridades judiciales, los elementos necesarios para responsabilizarlo por la presunta comisión del delito de tortura, sin embargo no es la suficiente.

Explicó que el dictamen fue emitido el pasado jueves por parte de la autoridad correspondiente, donde se dicta la condena de tres años de prisión, además de que se le otorga el derecho a fianza.

Ante esta situación, añadió que también existen diversas irregularidades en el proceso que se sigue, ya que se extraviaron consignaciones que estaban listas para ser emitidas, entre ellos Guillermo Padrés y Agustín Rodríguez, entre otros, razón por la cual pide la intervención de la ejecutiva estatal.

Por su parte, el hoy dirigente del Partido Acción Nacional y ex secretario de Seguridad Pública de la pasada administración, Ernesto Munro Palacio, añadió que a pesar de que es lamentable un presunto caso de tortura como se maneja, la ex trabajadora de Casa de Gobierno no debe ser tratada como una heroína.