Alcaldesa de Hermosillo busca que policías aprueben examen de confianza

Hermosillo, Sonora.- Célida López Cárdenas presidenta Municipal de Hermosillo informó que a 260 elementos de la Policía Municipal en el municipio, se les vence la validez de su examen de control y confianza, del cual deberán hacerlo una vez más para portar armas.

La alcadesa declaró planea la posibilidad de transformar el examen del Centro de Evaluación y Control de Confianza (C3) o el marco jurídico para garantizar que los oficiales tengan la mejor condición.

Lo que no podemos tener son Policías que no puedan portar armas y el hecho de que hoy tengamos policías que no tienen este examen de control y confianza aprobado, les impide portar armas y eso debilita el estado de fuerza”, externó.