Alfonso Canaan: "Libramiento de Hermosillo es una obra inconclusa"

Hermosillo, Sonora.- La agrupación Libre Tránsito por Sonora interpondrá un recurso legal ante los juzgados Federales porque la gobernadora Claudia Pavlovich y la Secretaria de Comunicaciones y Transporte inauguraron el libramiento de la zona suroeste de Hermosillo cuando aun falta el puente que conecta el tráfico de norte a sur.

La Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal establece que una rúa que no está concluida en su totalidad no deberá ser abierta al tránsito, ante esto comentan que no entienden como el secretario viene a Sonora a inaugurar obras inconclusas, explicó el vocero de la agrupación Alonso Canaan.

Falta el puente que conecta el tráfico que viene de norte a sur. En el mismo libramiento hay algunas salidas y entradas de acceso que tampoco están concluidas. Entonces no entendemos por qué la prisa del secretario de venir a inaugurar una obra inconclusa”, expresó.

Será en los próximos días interpondrán la denuncia en instancias federales con le finalidad que se suspenda la operación del libramiento de Hermosillo, recién inaugurado por autoridades estatales y Federales.