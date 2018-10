Altos precios no impiden a hermosillenses celebrar el Día de muertos

Hermosillo, Sonora.- En la capital de Sonora, pese a su cercanía con Estados Unidos, donde se festeja el de Día de brujas o Halloween, la tradición del Día de muertos esta más viva que nunca.

La economía es un factor que también limita en muchas ocasiones las compras de flores, velas, alimentos y golosinas que conforman las viandas para festejar a sus seres queridos, aún así, los hermosillenses están más que listos que nunca para iniciar otro año más esta tradición.

A través de un breve sondeo realizado en la colonia centro, nos informan que dieron inicio a la acostumbrada limpieza y lavado de tumbas, así como el deshierbe de malezas.

Nosotros como familia, a pesar de la economía , s eguimos visitando a nuestros abuelos y padres fallecidos ; les hacemos altares y en convivencia disfrutamos de diferentes comidas, cacahuates y dulces, en especial de los que más le gustaban a nuestros seres queridos que ya no nos acompañan” manifestó la Sra. Francisca Acuña

Yo no festejo el día de muertos en forma tradicional, solo hago limpieza de sus tumbas y me retiro, pero me quedo con el recuerdo de mis seres queridos que murieron, eso es lo más importante” expreso el Sr. Rene Sierra