Alumnos del CBTIS 132 de Hermosillo se manifiestan por cobro de libros

Hermosillo, Sonora.- Alumnos de diferentes semestres del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS), número 132 ubicado en la colonia Las Quintas, se manifestaron por fuera de sus instalaciones, donde solicitan una explicación amplia y detallada del destino de las cuotas que pagan para mantenimiento del plantel.

Los estudiantes que desde temprana hora de este martes determinaron cerrar su escuela, solicitan la intervención de las autoridades de educación media superior para que se aplique una auditoria a fin de que se tenga conocimiento de la aplicación de los recursos que ellos pagan a través de sus cuotas de inscripción.

De la misma forma piden que se les otorguen los libros de trabajo que ya pagaron desde hace 1 mes y que hasta el momento no se los han entregado por parte de los directivos del plantel, lo cual hace que se atrasen en sus tareas.

Los estudiantes manifestaron que las condiciones del plantel no son las mejores en estos momentos, ya que los baños, mesabancos y otras áreas, presentan muchas deficiencias, además de que no contar con papel sanitario, lo cual es una situación no muy agradable.

En ese sentido, los poco más de 700 alumnos solicitaron la intervención de las autoridades superiores al plantel, para que realicen una auditoria, y se ofrezca un informe detallado del destino de sus cuotas y pagos de inscripción.

Suseth Rentería, quien es alumna de la escuela, dijo que en fechas recientes se han presentado una serie de cambios en la forma en que se administra el dinero, con una falta de claridad por parte de las autoridades.