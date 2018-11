Autoridades exhortan a padres a enviar a sus hijos abrigados a la escuela

Hermosillo, Sonora.- El Presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia (AEPAF), Cecilio Luna Salazar, exhortó a la población Sonorense a estar atentos a estos cambios de temperatura para la protección de sus hijos ya que las Autoridades Educativas en el Estado manifestó que no habrá ninguna restricción al uso de chamarras de algún color, no existe ningún uniforme oficial como tal, por tanto se le solicita al padre de familia que no deje de enviar a sus hijos a la escuela lo mejor abrigado posible y obviamente apoyando la cuestión alimenticia, se debe estar atentos a los días en que inicia el horario invernal en todos los Municipios.

Luna Salazar, puntualizó que ningún Maestro ó director Escolar esta facultado para prohibirle la entrada a los estudiantes por usar chamarras de cualquier color, en caso de que esto sucediera, el Padre de Familia puede comunicarse a la Linea de la Educación: 01 800 62 37 700 y exponer su reclamo.

El representante Estatal, al ser cuestionado sobre posibles brotes de pediculosis en algunas escuelas de esta Capital, manifestó que el padre de familia debe estar pendiente en las cuestiones de higiene de sus hijos, agregando que existen tratamientos y cuidados alternos para la no proliferación de este parásito,

invitando de igual forma a estar muy atentos en revisiones periódicas a sus hijos, para evitar algún brote al respecto, agregando que hasta el momento no hay ninguna escuela pública ó privada de esta capital que cuente con este problema de Salud Pública.