Autoridades sanitarias de Sonora descartan presencia del "coronavirus"

Hermosillo, Sonora.-La Comisión de Salud del Congreso local y autoridades sanitarias del Estado, solicitan a la comunidad en general, mantenerse bien informados sobre la situación del “coronavirus”, del cual no se tiene presencia en Sonora, y evitar de esa forma situaciones de pánico.

Gerardo Álvarez Hernández, director de Prevención de Enfermedades y el presidente de la Comisión de Salud, Filemón Ortega Quintos, indicaron que la información que se genera sobre el coronavirus que tiene su origen en China, cambia de manera constante a nivel mundial, sin embargo hasta el momento en Sonora, no se tienen aspectos que pudiera determinar su presencia.

En ese sentido, se indicó que se cuenta con el sistema de vigilancia para la detección de este tipo de afectaciones, lo cual se hizo en razón de la llegada de la influenza hace algunos años a la región y que hoy se utiliza para verificar el comportamiento del coronavirus en caso de que llegue al Estado.

Álvarez Hernández agregó que al momento esta mutación de la que no se han dado casos en la entidad, ha mostrado un comportamiento benigno y aunque no existe un tratamiento específico, se atiende con los medicamentos correspondientes a los padecimientos respiratorios.

Dijo que aunque se tendrá particular cuidado en el caso de los viajantes que ingresan a Sonora a través de los diversos puntos de entrada, no existen las condiciones requeridas para solicitar la realización de tamizajes.

No existen al momento pruebas rápidas, no existen pruebas diagnósticas inmediatas, tiene que hacerse por bilogía molecular que la identificación por DNA del virus, entonces no es una prueba simple, pero se tiene el instrumento, México está en capacidad, Sonora está en capacidad”