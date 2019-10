Baranzini rechaza creación de una segunda Ugrs

Hermosillo, Sonora.-El ex candidato a la dirigencia de la Unión Ganadera Regional de Sonora Daniel Baranzini rechazó la propuesta del diputado Héctor Raúl Castelo, para crear la llamada Unión Ganadera Regional del Sur de Sonora.

El empresario ganadero señaló que no es a través de la división del gremio ganadero, como se habrá de dar un fortalecimiento y consolidación de esta vital actividad en el estado de Sonora, por lo que consideró que la propuesta del diputado de Morena no es la adecuada.

Yo no comulgo con el de dividir, y no comulgo independientemente de que el proceso mío de elección haya sido de la forma que sea, yo no comulgo, creo que como diputado deben legislar leyes, que hagan que se democraticen los organismos”, expresó.