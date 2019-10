CTM busca eliminación de los impuestos a horas extras

Hermosillo, Sonora.-La Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora, solicitó a los diputados federales que atiendan la demanda de la clase obrera, para exentar del pago de impuestos el tiempo extra, aguilandos y vacaciones laboradas en las empresas.

Javier Villarreal Gámez, dirigente estatal de la CTM, señaló que en días pasados sostuvo una reunión de trabajo en San Lázaro con los representantes populares, dónde hizo entrega del documento en el que solicitan que dichas cargas fiscales que afectan directamente a la economía de sus familias, sean eliminadas.

Villarreal Gámez dijo tener confianza en las disposiciones del nuevo gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador, quien sostiene que han acabado aquellos tiempos en los que se condonaba millones de pesos en impuestos a los grandes empresarios y se aplican mayores impuestos a la clase trabajadora.

Ante los grandes descuentos que se aplican hay compañeros trabajadores que prefieren no hacer horas extras pues no es atractivo el pago que finalmente les queda, es decir no representa una entrada “extra” de dinero”, expresó.