CTM solicita al IEE registro de agrupación política en Sonora

Hermosillo, Sonora.-La Confederación de Trabajadores de México en Sonora (CTM), solicitó a las autoridades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana su registro como agrupación política estatal, bajo el nombre Alianza Progresista Sonorense.

Acompañado de decenas de trabajadores, el líder de la central obrera Javier Villareal Gámez, dijo que la idea no es convertirse en un partido político, sino en un espacio para canalizar la lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores

Esta agrupación política está integrada por compañeros trabajadores de doce municipios o más, estamos arrancando en esta primera etapa, y el propósito es como lo establece la Ley, promover la participación democrática, la participación política y la formación cívica de los ciudadanos”, expresó.

Villarreal Gámez apuntó que el nacimiento de esta agrupación política no implica el rompimiento de la relación que se mantiene con el PRI, aunque se tendrá la disposición de integrar alianzas con uno o varios partidos.

De manera que nuestra relación individual con el PRI seguirá en muchos de los casos, en otros casos habrá libertad, pero el propósito este no es relacionado con un determinado partido, sino que es una organización que va buscar esa participación democrática”, externó.

El líder obrero, precisó que se cuenta con un registro inicial de dos mil 350 afiliados a la “Alianza Progresista Sonorense”, a fin de tener el reconocimiento legal para promover la formación cívica de los ciudadanos y la participación democrática y política.

El propósito es promover la participación democrática, la participación política, la formación cívica de los ciudadanos y desde luego influir en la opinión pública y participar en la construcción de políticas públicas, ese es el propósito que nos motiva”, precisó.

En ese sentido, dijo que la Agrupación Política no recibe prerrogativas, no presenta candidatos, no aparece en boletas electorales, es una alternativa que establece la Ley para los ciudadanos, para que organizadamente tengan la oportunidad de establecer acuerdos con uno o varios partidos políticos, con una coalición, pero dijo son acuerdos que se registran ante el IEE.