Cabildo de Hermosillo aprueba cancelación de concesión de AP

Hermosillo, Sonora.-Por acuerdo mayoritario, el cabildo avaló la cancelación de la concesión del servicio de alumbrado publico, el cual se mantenía con la empresa ConLuz HMO, por lo que la votación se dio con 20 a favor y solo tres abstenciones, lo que se ratificó el procedimiento de la suspensión a través de la cual el ayuntamiento busca un ahorro superior a los dos mil 361 millones de pesos.

Durante la sesión de cabildo que estuvo encabezada por la alcaldesa, Célida Teres López Cádernas y que se extendió por casi tres horas, los ediles de los diferentes partidos fijaron sus posturas conforme a lo efectuado para este procedimiento.

En tanto que la munícipe, sostuvo que los hermosillenses no han olvidado que la peor administración que ha tenido esta ciudad, fue la de Manuel Ignacio Acosta, por lo que se están corrigiendo los errores del PRI y hasta del PAN.

Cabe mencionar que dentro del proceso de votación, se tuvieron las abstenciones de los regidores Carlos León García de Movimiento Ciudadano, así como de Xóchitl Sánchez y Jesús Antonio Ávila del PRI, además de que otros regidores del partido de Morena fijaron su postura sobre este procedimiento.

Durante su intervención; López Cárdenas, agregó que dicha concesión en el servicio de alumbrado público, fue errónea y dolosa, ya que se hipoteco a Hermosillo, sine embargo para hoyse autorizar romper el contrato con mutuo acuerdo con la empresa, por lo que sólo se pagarán mil 441 millones de pesos, lo que le representa al municipio un ahorro de 62 por ciento.

Yo sí me siento profundamente satisfecha de lo que hoy vamos a votar, porque me queda claro que no dejé pasar un solo minuto de reflexión y no me hice tonta ante los riesgos que estaba asumiendo”, expresó.