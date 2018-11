Caravana Migrante requiere cumplimiento de derechos básicos

Hermosillo, Sonora.- Una exigencia urgente al Gobierno del Estado para que atienda las necesidades básicas a las personas integrantes a la Caravana Migrante, que actualmente se encuentran transitando por Sonora, realizaron representantes académicos de la Universidad de Sonora, el Colegio de Sonora y de agrupaciones civiles como Golondrinas Migrantes y Pro Migrante HMO.

A las personas que llegaron ayer a Navojoa no se les brindó albergue y tienen dos días sin comer; no hay tampoco atención médica, ni agua, ni pañales, ni toallas femeninas. En fin, no hay atención a la salud y vienen muchos niños y adultos enfermos. Urge la atención médica”, denunció Dora Navarro.