Carlos León: "El Gobierno Municipal debe ofrecer servicios de calidad"

Hermosillo, Sonora.- Carlos León, regidor de movimiento ciudadano, señala que la calidad en la recolección de basura no debe ir en retroceso, y que tanto los funcionarios como el Gobierno Municipal tienen la obligación de ofrecer servicios de calidad para los hermosillenses.

La ciudadanía eligió un proyecto político para que resuelva las problemáticas de la ciudad, y el inconveniente más cotidiano de mayor urgencia es la recolección de basura, sin duda los funcionarios y el gobierno municipal deben contar con la capacidad de ofrecer un servicio de calidad y no ir para atrás como lo están haciendo, menciona el regidor Carlos León.

Por su parte, la alcaldesa Célida López índico que, para el ayuntamiento es imposible que la recolección de basura sea dos días por semana porque no cuenta con flujo financiero y solo cuentan con 28 camiones que dejo el gobierno anterior, sin embargo, el Director de Servicios, Norberto Barraza, manifestó que solo es cuestión de días para que dé inicio la licitación pública para la adquisición de 30 unidades recolectoras de basura.

Mientras que, el representante de movimiento ciudadano, señala que la alcaldesa está utilizando el mismo discurso de echarle la culpa a la administración pasada, y que no cree en eso hasta que no demuestre denuncias o demandas, y hasta que no haya claridad o transparencia en acuerdos y recursos.