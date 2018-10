Carlos León: "Los ciudadanos son los únicos listos para recibir migrantes"

Hermosillo, Sonora.- El regidor, Carlos León García, por parte de Movimiento Ciudadano declaró que ni el Gobierno Estatal, ni Municipal están preparados para llegada de la Caravana Migrante a Sonora, pero quienes sí están listos es el pueblo sonorense.

El gobierno no está listo para nada, ni siquiera para resolver problemáticas de seguridad, la gente que sí está lista somos el pueblo de Hermosillo, que es un pueblo trabajador y honesto que tiene valores muy arraigados.”

Señaló que de haber presupuesto federal para tratar el tema de migrantes, ojalá se implemente en algún programa y no se queden con el. León García aclaró que hasta el momento por parte del ayuntamiento los regidores no han sido convocados a una sesión extraordinaria para tratar la situación de la llegada de la caravana y en caso de no hacerlo, será él quien ponga el tema sobre la mesa.

Además exhorta a la ciudadanía hermosillense a unirse de una manera solidaria ante la situación de los migrantes.