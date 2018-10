Célida López: "Caravana Migrante es un reto para Hermosillo"

Hermosillo, Sonora.- La alcaldesa, Célida López, reconoce que para la administración implica un reto el recibir a la caravana migrante, y desconocen el tipo de fenómeno social que se están enfrentando, sin embargo se están previendo en temas de derecho y seguridad para ayudar a menores de edad que vengan solos durante su paso por la ciudad.

De momento deja en claro que hará todo lo humanamente posible para otorgarles un trato digno a las personas que integran la caravana, y que está buscando sumar esfuerzos con asociaciones civiles que traten el tema de migrantes.

El movimiento de este fenómeno migratorio es algo inédito, no hay ninguna autoridad preparada, vamos a improvisar esta experiencia, podemos tener una idea, pero hasta que no estén aquí y no tengamos claridad de cuánto tiempo estarán, no podemos llevar a cabo un plan”.