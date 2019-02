Ciudadanos piden atender la crisis de indigencia en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Después que la titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia en Hermosillo, DIF, señalara un incremento de personas en situación de calle en la ciudad, algunos capitalinos manifestaron su preocupación ante esta problemática.



Asimismo, Bernardeth Ruíz Romero, directora de esta dependencia, manifestó que se estiman aproximadamente mil 200 individuos que atraviesan esta situación, así como mencionó que 950 miembros de este grupo vulnerable, padecen algún tipo de adicción a estupefacientes.



A su vez, la funcionaria enfatizó que, tras este análisis, este organismo concluyó que actualmente el municipio se encuentra en una crisis de indigencia.



De este modo, un sondeo realizado por TRIBUNA, nos permitió conocer las opiniones de los ciudadanos sobre este tema, quienes mencionaron que éste es un problema de antaño que no ha sido atendido propiamente por parte de las autoridades correspondientes, por lo que no les sorprende el aumento.



“Sí hay un problema con eso, afuera de la Universidad de Sonora, en el centro se ven muchas personas que viven en la calle deambulando y es algo que lleva años y años, pero lo han dejado, no le han atendido como debe”, dijo Román Corona de 29 años.

“Es un tema preocupante, en el puente que está enfrente del Hospital General, hay muchas personas indigentes drogándose en la noche, yo lo he visto cuando me ha tocado pasar por ahí, si tengo la oportunidad de no cruzar por ahí, lo hago por la razón que me puedan agredir o robar, luego con esta inseguridad uno ya no sabe” expresó Yuliana Pérez de 31 años.

“Hay mucho indigente en el centro, siempre ha habido, pero últimamente he visto más, no sé a que se deba, pero me da mucha lastima, ver que algunos en las noches ahí andan muriéndose de frío y en estos días ha estado muy helado” puntualizó Rosa Isela Moreno de 54 años

“Cada vez hay más indigentes, veo muchos en el centro de la ciudad, pero hay en todo Hermosillo, había uno por San Benito, que atacaba a las muchachas que pasaban por la calle, llegó a herir a una mujer joven embarazada, muchos andan en las calles por diferentes razones, pero hay indigentes que son agresivos como ese y nadie hace nada” aseveró Janette Gallegos de 32 años.