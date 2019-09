Comisario de Hermosillo asegura han bajado delitos de alto impacto

Hermosillo, Sonora.-A más de un mes que se realizaron cambios en los mandos de la Policía Municipal en Hermosillo, se mantiene una serie de indicadores como es el robo a casa habitación, aunque por otra parte se han reducido rubros como el de homicidios.

Representantes de esa corporación expusieron que se hicieron ajustes en las acciones emprendidas para mejorar el entorno a los ciudadanos, quienes han mostrado preocupación por estos dos temas principalmente.

Gilberto Landeros Briseño, comisario General de Seguridad Publica en Hermosillo, dijo que se ha logrado arrestar a vario sujetos que pertenecían a una banda que se dedicaba al robo en los hogares, donde el caso se encuentra en pleno proceso de judicialización.

Tenemos información sobre ese caso en particular, pero ese caso se está judicializando y no queremos entorpecer las investigaciones sobre el particular, los vamos a invitar una vez que se haya realizado todo ese proceso, los vamos a invitar a una rueda de prensa”, expresó.