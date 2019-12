Conagua seguirá con desfogue de la presa El Molinito

Hermosillo, Sonora.-La Comisión Nacional del Agua en Sonora, informó que el desfogue del recurso natural que se acumuló en la presa “El Molinito”, se va a realizar hasta que sea necesario, esto como parte del proceso de seguridad y control de las avenidas de aguas que van a ser almacenadas en la Abelardo L. Rodríguez.

Lucas Oros Ramos, director Técnico de la Conagua, señaló que de acuerdo a los protocolos de atención a la captación de aguas en los sistemas de presas, se tiene que El Molinito es una obra de control de avenidas, la cual debe estar en todo momento con 28 millones de metros cúbicos.

Dijo que en los últimos días se han estado desfogando 10 metros cúbicos por segundo, alcanzado hasta el momento poco más de 3.4 millones de metros cúbicos que ya han sido liberados y que van a llegar a la presa Abelardo L. Rodríguez.

El director Técnico del Organismo de Cuenca Noroeste, señaló que en cuanto a posibles metales pesados que contenga el agua, con los resultados de las tomas realizadas en diversos puntos del área, se espera responder a la preocupación expresada en torno al contenido de materiales potencialmente tóxicos.

Por su parte, José María Martínez, delegado de Conagua en la entidad, refirió la necesidad de este proceso de trasvase al ser El Molinito una presa controladora, cuyo fin primordial es soportar los crecimientos de la crecida de la corriente del Río Sonora, ayudando a evitar efectos negativos como inundaciones.

No, no debe de detenerse, ahorita vamos a pasar a otra sección que me interesa mucho que ustedes vean a que niveles estamos cercanos a derramar sin control agua por encima del dique, eso es algo que no podemos permitirnos el lujo”, expresó.