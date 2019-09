Congreso local inicia con periodo de sesiones del segundo año

Hermosillo, Sonora.-Los diputados de la LXII legislatura del Congreso del Estado, iniciaron este martes con el segundo periodo de sesiones, donde las diferentes bancadas parlamentarias entre PRI, PAN, Nueva Alianza, PES, Morena, y el resto, fijaron su postura sobre las propuestas que presentarán para su análisis, debate y posible aprobación.

Cabe mencionar que el diputado, que anteriormente pertenecía a la bancada del partido del Movimiento de Regeneración Nacional; Luis Armando Colosio Muñoz, fue elegido para ser presidente de la Mesa Directiva, correspondiente al mes de Septiembre, acompañado de Nitzia Gradias del PRI como vicepresidente, primer secretario, Orlando Salido, segundo secretario Marcia Camarena, y suplente la diputada Leticia Calderón Fuentes.

En ese sentido, los representantes de los grupos parlamentarios, informaron sobre la agenda legislativa que van a impulsar durante este nuevo periodo de sesiones entre los que se encuentran los temas del fondo minero, matrimonio igualitario entre personas del mismo sexo, esto a pesar de que algunas iniciativas no han pasado ni a comisiones.

El Diputado y coordinador del Partido Encuentro Social; Alonso Montes Piña, dijo que van a trabajar en promover iniciativas enfocadas en generar bienestar social, por lo que se van a enfocar en temas de educación, transporte, apoyos al sector pesquero, entre otros.

Transitarán apegados a los principios de la legalidad en cuanto a reformas o cualquier otro tema que se presente, pues es lo que demostraron durante el primer año de trabajo legislativo, con resultados visibles en toda la región en distintos ámbitos.

Prometió que harán un análisis a profundidad de la Cuenta Pública 2018 que recién les fue enviada al Congreso, donde se enfocarán a indagar en los puntos que consideren pertinentes, y de esa manera evidenciar lo que no se ha hecho de la manera correcta por parte de la administración estatal, los 72 municipios y entes descentralizados.

Por otra parte, Montes Piña dijo que el rompimiento de la coalición a nivel legislativo en Sonora, es una actitud irresponsable de la diputada Ernestina Castro Valenzuela, quien ella misma expresó que ya no existe la unión de estas fuerzas políticas, debido a las diferencias de criterios que se han presentado.

Es una irresponsabilidad por que la coalición legislativa se firmó a nivel nacional, vamos a construir juntos los temas y las iniciativas que nuestro presidente lance para transformar el país, pero no vamos a ceder a los caprichos de una bancada soberbia e ignorante”, externó.

Por su parte, la diputada; Ernestina Castro Valenzuela y coordinadora de Morena; reconoció que no están de acuerdo para empezar con la designación del legislador Colosio Muñoz como presidente de la mesa directiva, debido a que no le correspondía al no ser ya parte de su bancada.