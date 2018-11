Derechohabientes denuncian falta de medicamentos en Seguro Popular

Hermosillo, Sonora.- Con temor a las represalías o enojados por sus inconformidades, los derechohabientes entrevistados en un sondeo en las inmediaciones del Hospital General del Estado dijeron no estar satisfechos con el ser

vicio.

Yo no puedo decir mi nombre ni hablar mucho de eso, pero sí le puedo decir que hace mucho hay carencia de materiales”, expresó una de las enfermeras que prefirió permanecer en el anonimato.

Por su parte, una de las estudiantes de enfermaría que realiza sus prácticas en dicho hospital comentó que sí hay muchas necesidades pero que él personal ya sabe cómo suplirlas.

A su vez, también hubo personas molestas que mostraron sus quejas ante la institución de salud.

Por ejemplo a nosotras no nos han apoyado, porque el enfermo que tenemos es de insuficiencia renal y el seguro no cubre nada de eso, y es una enfermedad muy larga y cara. Con la farmacia también hemos tenido problemas, siempre nos dicen que no hay medicamento”, expresó Angélica Martínez.