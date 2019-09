Diferencias persisten entre diputados Colosio Muñoz y Castro Valenzuela

Hermosillo, Sonora.-El actual presidente de la mesa directiva en el Congreso del Estado, el diputado Luis Armando Colosio Muñoz, reiteró su convicción de simpatizante con el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), además de seguir siendo de la bancada dentro del poder legislativo.

Tras las diferentes declaraciones que se han dado en torno a su salida de la fracción de Morena, dijo que es lamentable la postura que ha tomado la coordinadora; Ernestina Castro Valenzuela, debido a que no tienen conocimiento de los procesos legales.

Doña Ernestina, pobrecita una señora que está totalmente fuera de sí, Doña Ernestina no conoce los procedimientos, ya tiene un año y ya debió haber aprendido, lo que me presentan a mí en el orden del día es una orden de la Comisión de Régimen Interno y eso es lo único que hay, no es que no quiera yo leer cosas”, expresó.