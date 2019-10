Diputada del PAN propone que actas de nacimiento no pierdan vigencia

Hermosillo, Sonora.- Alejandra López Noriega propuso la iniciativa de reforma a la Ley del Registro Civil para que las actas de nacimiento no tengan fecha de vencimiento tanto en instituciones educativas y centros de trabajo independientemente de la fecha en que fue emitida, siempre y cuando dicho documento se encuentre en buen estado, sea legible y puedan distinguirse los elementos de identificación.

Con esto, podemos evitar que las familias sonorenses no tengan que desembolsar más en las actas de nacimiento de sus hijas e hijos cuando la información es exactamente la misma" dijo.

La diputada indicó que es indebido que instituciones o dependencias soliciten copias certificadas actualizadas o recientes ya que estas no tienen vigencia y no requieren ser actualizadas.

Aquellas personas que tienen la necesidad de buscar un empleo ya que implica un gasto adicional a la serie de requisitos que solicitan, los cuales algunos con un costo muy elevado”, señaló López Noriega.

Finalmente, Alejandra López Noriega explicó que en Sonora no existe sustento legal que obligue a solicitar las actas de nacimiento con una antigüedad no mayor a los seis meses , y que en estados como Jalisco, Baja California Sur, Estado de México, Hidalgo, Oaxaca, Zacatecas y Sinaloa las actas de nacimiento ya no tienen vigencia.