Diputado pide que dueño de Grupo México sea persona 'Non Grata' en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El trámite correspondiente para que en Sonora se considere como una persona 'Non Grata' al empresario Germán Larrea Mota Velasco, dueño de Grupo México, fue iniciado por el diputado local del Partido Encuentro Social Carlos Navarrete Aguirre. Esto luego de los últimos acontecimientos relacionados con la contaminación de la Bahía de Guaymas, de lo cual se le hace responsable directo.

El también exminero de la región de Cananea, dijo que con este proceso podría ser catalogado como persona 'Non Grata' en Sonora, por las acciones que ha realizado su empresa en la entidad que afectan considerablemente el medio ambiente.

Expuso que tanto el derrame de sustancias químicas en el Río Sonora en agosto del 2014, así como el más reciente acontecido apenas hace unos días en Guaymas donde ahora se vertió materiales tóxicos en el Mar de Cortés, son elementos suficientes para otorgarle ese distintivo.

Insistió que también buscarán que se le quite la concesión para trabajar en Sonora, por demostrar que no cumple con las normas en el manejo de ese tipo de sustancias que han perjudicado no solo espacios públicos, sino también a personas.

