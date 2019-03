Diputados locales del PAN entregan una lista de peticiones a AMLO

Hermosillo, Sonora.- Diputados locales del Partido Acción Nacional apoyados por su diligencia en Sonora, hicieron entrega este viernes de un documento a la Secretaría de Bienestar con varias peticiones a fin de que sea entregado al presidente Andrés Manuel López Obrador en su visita de este sábado, debido a que no fueron invitados.

Luego de acudir a las oficinas de la delegación de Bienestar, los tres legisladores de Acción Nacional, Eduardo Urbina, Alejandra López y Gildardo Real, acompañados de Ernesto Munro, hicieron entrega del documento donde enlistan una serie de peticiones al mandatario federal.

Al respecto Eduardo Urbina en voz de sus compañeros, dijo que entre las peticiones que le hacen al presidente está el tema de las guarderías, así como la tarifa subsidiada de energía eléctrica, fondo minero y seguridad.

Aclaró que hasta el momento no han sido requeridos ni tampoco tienen invitación formal para asistir al evento del presidente, por lo que no asisten a donde no los invitan, es por ello que dicho documento lo entregan al Jorge Taddei como representante de la federación en Sonora a fin de que se lo haga llegar.

Por su parte, Ernesto Munro agregó que apoyan las acciones de sus legisladores, además de que buscarán la opinión de los sonorenses sobre el tema, razón por la cual se dará a la tarea de realizar una consulta pública similar a las efectuadas por el hoy presidente López Obrador.

Le pedimos respetuosamente al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, los panistas este en favor de la sociedad, en favor de la gente y del pueblo de Sonora, que consulte que nos consulte a ver si nosotros estamos de acuerdo con el precio de la gasolina y del precio de la energía eléctrica”, expresó.

En este sentido, explicó que será durante la segunda semana de marzo cuando inicia este consulta en los 12 municipios más grandes de la entidad, donde se colocarán mesas públicas y se consultara a los ciudadanos sobre si están de acuerdo o no con el costo de gasolina y luz.