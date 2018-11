Dos personas de la Caravana Migrante reciben atención de la Cruz Roja

Hermosillo, Sonora.- Dos hombres de la Caravana Migrante fueron llevados por la Cruz Roja luego de presentar condiciones precarias de salud al llegar a Estación Don, Sonora, según un reporte realizado por Golondrinas Migrantes.

La agrupación altruista comunicó que las dos personas, provenientes de El Salvador y Honduras, fueron trasladadas al Hospital General de Hermosillo con la promesa de las autoridades de reintegrarlos posteriormente a la caravana.

Irasema León, coordinadora de Golondrinas Migrantes detalló que luego de recibir la atención médica, uno de los hombres, que padecía graves problemas respiratorios, ya pudo reincorporarse con el contingente.

En el lugar se tiene la presencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (Cedh), y del padre Gilberto Lezama, por lo que se espera que la condición se cumpla también para la otra persona que fue atendida y se respeten los derechos humanos de este contingente de la Caravana Migrante.

Sumado a esto, la misma agrupación hizo un llamado para difundir que cerca de mil 300 personas de la caravana llegaron a Estación Don, donde no hay presencia de las autoridades gubernamentales, y por lo tanto instalación de servicios de salud, albergues y otros.

Por su parte, Pro Migrante HMO difundió en sus redes sociales un video de una de las mujeres que viaja en este contingente.

No entiendo por qué nos tratan de esta manera, no tienen por qué ser así. Salí desde las cuatro de la mañana con este niño y no habíamos comido nada hasta que llegamos aquí. Le quería comprar un jugo en el Oxxo pero nos lo cierran, no se por qué, todos somos seres humanos”, comunicó.