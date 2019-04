El Ayuntamiento de Hermosillo rehabilita y refuerza el muelle de Bahía de Kino

Hermosillo, Sonora .- A sugerencia de Protección Civil Municipal, la Coordinación de Infraestructura Desarrollo Urbano y Ecología realizó acciones para la detección y en su caso corrección de factores de riesgo en el muelle de Bahía de Kino.

En conferencia conjunta Nicolas Alfredo Gómez Sarabia, secretario del Ayuntamiento; Santa Aguilar, Directora de la Unidad Municipal de Protección Civil y José Carrillo Atondo, titular de CIDUE, informaron que el muelle ya fue abierto al público después de la rehabilitación de la que fue objeto.

Manifestó que posteriormente se hizo una verificación con ingenieros externos y se determinó que el muelle está apto para recibir gente, siempre y cuando se tomen algunas medidas de seguridad, se colocaron letreros donde se indica la capacidad máxima y se estará controlando el ingreso.

No van a poder tirarse clavados, no se debe ingresar con vehículos, que no entren descalzos, no subir a los barandales, no entrar a las áreas restringidas, no se dejarán entrar a vendedores ni músicos o cualquier otro que pudiera causar aglomeración”, puntualizó el titular de CIDUE.