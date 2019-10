Líder estatal del PRI critica gira de AMLO por Sonora

Hermosillo, Sonora.-Sin resultados tangibles resultó la gira temática de tres días por Sonora del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que nunca se anunciaron apoyos concretos y de beneficio directo para la comunidad.

Así lo consideró, el líder del PRI en Sonora, Ernesto de Lucas Hopkins, quien dijo que eso demuestra la falta de interés del mandatario hacia la región, ya que tampoco hubo entrega de algún tipo de obra en materia de infraestructura.

Sonora debería de estar valorando los pros y los contras de hacerse a un lado del pacto federal que ahora existe, porque en la realidad no es un pacto federal, es un pacto centralista, donde todos los estados del norte están sufriendo un desdén del gobierno de la república”, expresó.

De Lucas Hopkins agregó que la reciente visita presidencial al estado, no hubo obras entregadas a la ciudadanía, como ejemplo citó la carretera de cuatro carriles, la eliminación del fondo minero para los municipios, así mismo la cancelación del programa de apoyo a estancias infantiles, entre otros.

Abundó que adicionalmente, la visita presidencial tuvo como principal temática atender a las etnias del estado, pero irónicamente en el presupuesto de egresos se ve una disminución del 40 por ciento de los apoyos a los grupos étnicos del país.

No se resolvió el fondo minero para los municipios a pesar de ser de los estados con mayor actividad minera, no se resolvió el tema de estancias infantiles desaparecieron el programa, no se solucionó a ninguno de los municipios, donde por cierto gobierna Morena, y lo que en campaña pregonaban era el hecho de que con el voto masivo se tendría mayor coordinación, hoy son esos municipios los que más recienten los embates del proyecto de presupuesto de egresos”, externó.

En ese sentido, añadió que el gobierno de Morena se ha autoimpuesto plazos que no cumple, como el de resolver la inseguridad en seis meses, sin embargo no solo no cumplió sino que se han registrado hechos penosos como los de Culiacán y Michoacán entre muchos otros y la incidencia de homicidios dolosos en Sonora que está en incremento en un 66 por ciento en el país, por lo que solicitó que se resuelvan los problemas, que se acabe la diatriba y se den respuestas de fondo.