El diputado Colosio Muñoz ya no es Morenista

Hermosillo, Sonora.-El diputado, Luis Armando Colosio Muñoz no representa al Movimiento de Regeneración Nacional en la presidencia del Congreso, pues en su momento fue postulado de forma externa a la diputación local, así lo señaló Jacobo Mendoza Ruiz.

El dirigente de Morena en Sonora, señaló que la situación de Colosio Muñoz al interior de la fracción legislativa, debe ser resuelto por los propios legisladores, debido a que no se ha podido concluir el proceso para su legal separación de la bancada morenista.

Yo digo que no, porque sí desde dentro del grupo parlamentario se anuncia desde abril que ya no representa al grupo parlamentario, no representa al partido, no se concluyó ese proceso es lo que me la impresión de lo que sucedió”