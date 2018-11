El tránsito complica el paso de la Caravana Migrante por Sonora

Hermosillo, Sonora.- Tras el constante flujo de camiones de la Caravana Migrante por Sonora durante esta semana, distintas agrupaciones altruistas denuncian la ineficacia y obstrucción de ayuda por parte de autoridades estatales y federales.

La agrupación Golondrinas Migrantes informó que el viernes 16 de noviembre distintas organizaciones altruistas mantuvieron una reunión con el subsecretario de Concertación Social, Pascual Axel Soto Espinoza.

La integrante de Golondrinas Migrantes agregó que, por el contrario, los integrantes de la Caravana Migrante recibieron una correcta atención por parte del presidente municipal de Benjamín Hill, Jesús Alejandro Fierro Bracamontes, quien coordinó la instalación de zonas de descanso, baños limpios, atención médica y demás, para los migrantes que esta semana transitaron por la zona.

Viajan de “trampitas” a Hermosillo

La voluntaria de la agrupación altruista informó también que desde el jueves de esta semana, más de 20 personas de la caravana han llegado a Hermosillo al viajar de 'trampitas' desde Navojoa, lugar donde fueron abandonados por los camiones en los que viajaban.

El pasado martes la agrupación Pro Migrante HMO denunció en sus redes sociales que cerca de un millar de migrantes fueron dejados a su suerte al sur de Navojoa en Estación Don, por lo que exigieron a las autoridades la atención oportuna y ofrecieron coadyuvar en esta tarea.

Golondrinas Migrantes: queremos intervención de CEDH

Adicional a este caso, Golondrinas Migrantes señaló que este jueves también transitaron cerca de 17 camiones de la Caravana Migrante por Sonora, para los cuales distintas organizaciones ya tenían 700 tortas preparadas, jugos, agua y demás víveres.

De todos esos camiones únicamente dos se detuvieron porque al chófer le dieron lástima, venían muchos niños con hambre porque tenían hasta dos días sin comer, al bajarse pedían incluso comida para llevar ante la incertidumbre de no saber cuándo volverían a comer”, destacó.

Dora Navarro señaló que en el lugar se contó con la presencia de observadores de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (Cndh), quienes, comentó, no abogaron porque la totalidad de los camiones pudiera bajarse y recibir ayuda.