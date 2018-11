Es necesario que se respete el pasaje gratis para estudiantes

Hermosillo, Sonora.- Luego de haber iniciado el proceso de requisa por parte del Gobierno del Estado al sistema de transporte urbano en Hermosillo, se han agudizado problemas, como es la falta de validación de los pasajes gratuitos para estudiantes.

Al respecto, Alfonso López Villa, dirigente de la organización Vigilantes del Transporte, señaló que en base a la información que ha llegado, se tiene que son cientos de quejas contra chóferes de unidades que no están aplicando los dos viajes gratuitos de los alumnos que tienen este derecho.

Ante esta situación, hizo un llamado a los estudiantes que tengan este problema, para que en primera instancia hagan el reporte correspondiente las autoridades, así como defender su derecho a este beneficio.

Explicó que los alumnos por ley tienen derecho a los dos pasajes gratuitos, por lo que en caso de tener un problema deben de toman nota del número de la unidad, placas, línea y nombre del operador, a fin de que esa información sea pasada a la Dirección General del Transporte a través del número celular de quejas y sugerencias, para que tome cartas en el asunto.

Dijo que los estudiantes pueden hacer su denuncia al celular 66 21 04 77 55, a fin de que quede sustentada y registrada ante las autoridades, y se pueda proceder contra los concesionarios.

Aclaró que se tiene conocimiento que son algunas unidades que no cuentan con el sistema electrónica de lectura de las tarjetas, sin embargo eso no pude ser justificación para que no se respete la tarifa a los estudiantes.