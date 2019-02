Estado y municipios firman acuerdo por la transparencia y combate a la corrupción

Hermosillo, Sonora.-La gobernadora, Claudia Pavlovich Arellano, señaló que busca que su administración no tenga observaciones por parte de los órganos fiscalizadores, a fin de evitar de esa forma situaciones de corrupción no solo por la cuestión del desvío de recursos, sino también por la omisión de alguna responsabilidad que tengan sus funcionarios.

Luego de la firma de Coordinación de Transparencia y Combate a la Corrupción entre Estado y Municipios, se informó que Sonora se ubica en segundo lugar a nivel nacional en el tema de fiscalización de acuerdo a los datos proporcionados por la Auditoria Superior de la Federación.

Este pacto fue signado por el titular de la Auditoria Superior de la Federación David Colmenares Bretón, la gobernadora Claudia Pavlovich, así como los alcaldes de los 72 municipios de la entidad.

En ese sentido, el acuerdo de trabajo entre los diversos órganos de gobierno, establece las acciones que se deberán seguir en cada ámbito de responsabilidad, a fin de garantizar la transparencia en el ejercicio del recurso público, así como el combate a las acciones que configuran situaciones de corrupción.

El titular de la Auditoria Superior de la Federación David Colmenares Bretón, resaltó la labor realizada en Sonora en la revisión de la cuenta pública, el cual ubica a la entidad en segundo lugar a nivel nacional en el tema de auditoria.

Pavlovich destacó la importancia de las medidas para prevenir y atacar la corrupción, no solo por el desvió de recursos, sino por la omisión de las responsabilidades que deben de tener los funcionarios públicos con la comunidad.

La gente está cansada de gobiernos y funcionarios corruptos, ya que la corrupción siempre se los he repetido no es solamente no robar, es ser omisos al ser servidos público, es no atender a la gente como se lo merece, es pasar los días y las horas sin dar lo mejor de ti, eso también es corrupción”, expresó.