Estudiantes de Hermosillo protestarán por falta de pago de beca de AMLO

Hermosillo, Sonora.- Alumnos que cursan la educación secundaria y preparatoria y que habitan en la Casa del Estudiante Sonorense, se manifestarán el próximo jueves en Hermosillo para exigir se les pague la beca Benito Juárez que otorga el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Yadira Ponce González, dirigente en Sonora de la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios ‘Rafael Ramírez’, indicó que son más de 500 alumnos de secundaria, preparatoria y universidad, pero solamente se les pagó a 150 y al resto se les notificó sobre una falta de recursos.

El apoyo que se les da a los que no estudian ni trabajan, se nos hace muy injusto que ellos que no estudian y no trabajan se les esté dando el apoyo y nosotros que somos estudiantes y nos levantamos a las 5:00 de la mañana, no estemos recibiendo nada", consideró.