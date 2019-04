Festival del Chef Sonora 2019: Una celebración al buen comer

Hermosillo, Sonora.- Luego de la expectativa y la emoción generada por la espera de uno de los eventos más esperados en la capital del Estado, el plazo se cumplió: la sexta edición del Festival del Chef Sonora 2019 se realizó para el deleite de su público este jueves en Parque La Ruina.



En punto de las 18:00 horas las puertas del lugar se abrieron para dar paso a toda una experiencia gastronómica, en la cual los sabores y olores de la cocina de Sonora y Arizona formaban parte de un agradable ambiente.



Con escenarios alternos el público, en su mayoría joven y adulto, pudo disfrutar de una variedad de opciones de acuerdo a sus intereses. Degustación de paella, ronqueo de atún y corte de jamón serrano fueron algunos de ellos.



Tal y como sucede en la gastronomía sonorense, la carne fue la estrella de la tarde. Desde finos cortes realizados por prestigiados chefs hasta los tradicionales puestos de Tacos Johnnys, Tacos de Armando y Tacos El Chato, Sonora hizo gala de la alta calidad que ostenta en este platillo.



A la par del orgullo gastronómico del Estado, la ola vegetariana también mostró su fuerza y empuje en el Pabellón Verde, un escenario done hubo presentaciones de un huerto orgánico escolar, charla sobre jugoterapia y cocina cosciente, opciones en las que los sonorenses también demostraron su dominio.



Los favoritos del Estado entre los comensales también mostraron lo mejor de sí: Mochomos, Litos, Paris Breast y Nettos, fueron algunas de las opciones que mantuvieron cautivo al público.



La Oficina de Turismo de Arizona, Vamos a Tucson y el Consulado de Estados Unidos también tuvieron una participación activa en el Festival del Chef. Al ingresar al lugar, los primeros stands presentaban la riqueza culinaria de Arizona. Sus sabores, platillos y propuestas forman parte de una hermandad gastronómica con Sonora.



Además del importante lazo económico que Arizona mantiene con Sonora, la relevancia también incluye que Tucson fue designada como Ciudad Creativa Gastronómica por la Organización de las Naciones Unidas (UNESCO). Y que ingresó recientemente a la red ‘Délice Network, the city network on food and gastronomy’, dedicada a ciudades de carácter global que impulsan el desarrollo económico a través de la gastronomía.



En su mensaje de bienvenida, la presidenta de la Fundación Ganfer, Marcela Fernández de Gándara, expresó que el Festival del Chef Sonroa es como un gran hogar, con una mesa al centro y espacio para todas las personas que llegan a él. Por tal motivo, agradeció a todos los que hacen posible este evento.