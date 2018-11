Finaliza el Vagón de la Salud en Hermosillo; parte rumbo a Chihuahua

Hermosillo, Sonora.- Después de ofrecer un servicio médico integral en esta Ciudad, el Tren de la Salud iniciará su recorrido para el día de mañana hacia el Estado de Chihuahua.

La directora operativa de la unidad móvil, Gabriela León Áreas, mencionó que los primeros tres días en que el Tren de la Salud arribó a la estación Ferromex de esta Capital, la afluencia fue relativamente baja en comparación de otras ciudades como Guaymas.

León Áreas, mencionó que esto pudo deberse a cuestiones del clima ó quizás pudo haber influido el puente de este fin de semana o algún otro factor, puntualizando que en cuestión de difusión ellos mismos cuentan con medios de perifoneo, además de que instancias como el DIF Municipal y la Dirección de Salud estuvieron al pendiente en cuanto a este renglón.

Teniendo un espacio de atención para 500 pacientes, los primeros dos días registraron un 20 por ciento de su capacidad, aumentando progresivamente los últimos tres días, finalizó la directora.

Por su parte, Angélica García, Paciente de 39 años, mencionó:

Brindan un excelente servicio, venia por atención quiropráctica y aprovechando me hice otros estudios médicos, hubo poca gente, menos que el año pasado, creo que se debió al puente ya que muchos salen de la Ciudad

Así mismo, Olga Lidia Arce, de 39 años, comentó:

Me hicieron estudios de todo, fue muy bueno el servicio, me dieron medicamento, me hicieron electrocardiograma y dermatología para mi hija; creo que faltó difusión y aparte esta retirado, deberían poner algún camión para las colonias populares.