Gildardo Real: "Nueva fiscal tiene buena postura sobre la causa del PAN"

Hermosillo, Sonora.- El coordinador del Partido Acción Nacional en el Congreso del Estado, Gildardo Real Ramírez, no respondió claramente al cuestionamiento de si los votos de su bancada a favor de la nueva fiscal, Claudia Indira Contreras Córdova, fueron otorgados con la condición de destituir a los fiscales Anticorrupción y en Delitos Electorales.

Cuando platicamos en la mesa de la Comisión de Gobernación con la hoy fiscal, recibimos muy buena retroalimentación para ver estos temas, no quisiera dar más información pero sí es una causa que tiene el PAN”, comunicó.

El líder de la bancada panista agregó que la nueva fiscal fue aprobada por la totalidad de los partidos en el Congreso del Estado, es decir por los seis partidos más las dos representaciones que actualmente se encuentran.

Al Estado no le conviene una fiscal no legitimada. Nos íbamos a ver mal dándole a la gobernadora la decisión de ella elegir al nuevo Fiscal General de Justicia; lo que no queremos es un fiscal carnal”, indicó.