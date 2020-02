Gobernadora de Sonora pide no caer en la desinformación por el coronavirus

Hermosillo, Sonora.- La Gobernadora del Estado Claudia Pavlovich, dijo que no hay que caer en desinformación con respecto al tema del coronavirus y que por esa razón se estará proporcionando información tres veces al día como una medida de seguimiento.

"si es fácil de contagiar, pero lo importante es tomar todas las medidas de prevención" declaró.

La Gobernadora también señala las medidas de prevención como es lavarse las manos, no saludar de besos, ni abrazos, no tocarnos la cara y no caer en estado de pánico, Sonora está preparado para lo que pueda suceder.