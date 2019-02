Hermosillenses piden mejoramiento de los Panteones Municipales

Hermosillo, Sonora.- Falta de seguridad, limpieza y reparación de paredes y rejas, son algunos de los problemas que observan los hermosillenses en los cementerios de la ciudad, por lo que esperan que las autoridades correspondientes rehabiliten estos lugares, lo más pronto posible.

Enrique Villacorta Acosta, titular de la Subdirección de Panteones Municipales, afirmó que es necesario comenzar a trabajar en estos sectores, pues ya han llegado varios reportes ciudadanos sobre el mal estado en el que se encuentran estas instalaciones.

A su vez, el funcionario público comentó que existe un problema de inseguridad en el panteón ubicado en la colonia Sahuaro, por lo que han tenido que reforzar la vigilancia.

De igual forma, manifestó que hubo un robo del enrejado del Panteón Yáñez, lo que ha provocado el ingreso nocturno de personas que van con el propósito de dañar los vestigios.

Asimismo, un sondeo realizado por TRIBUNA, nos permitió conocer las opiniones de los capitalinos, con respecto a la decadencia de estos recintos, quienes mostraron preocupación y molestia por el evidente abandono que presentan, así como la solicitud de la creación de un nuevo panteón.

Pues creo que sí les hace falta más inversión a los panteones, no hay ni donde enterrar a la gente y luego no limpian, te das cuenta sobre todo cuando es 2 de noviembre y vas a visitar y todo está empolvado”, dijo Mario Verduzco de 53 años de edad.

Yo vivo cerca del panteón Yáñez, he visto son personas que vienen a tirar la basura aquí, en la noche, de vez en cuando y más cuando no pasan los camiones recolectores de basura, ese es un problema”, afirmó María Auxiliadora Navarro de 56 años.

Claro que necesita atención, no sé cómo estén los otros panteones, pero no creo que sea diferente que aquí, falta mantenimiento y muchas veces seguridad, luego se mete gente a drogarse o a robarse cosas que la gente pone encima de las tumbas de sus seres queridos, no se vale”, aseveró Pedro Salazar de 73 años.

En los años que llevo viviendo por aquí, he visto gente que se mete a los panteones, no sé a qué, no sé si se meten a drogarse, no sé si se meten a robar o a otras cosas, pero hace falta mejor vigilancia, los panteones guardan los recuerdos de muchas personas, es una falta de respeto no cuidarlos” puntualizó María N. de 62 años.