Hermosillenses solicitan vigilancia para evitar basureros públicos

Hermosillo, Sonora.- Residentes y comerciantes del sector poniente ubicados por el bulevar Salazar, solicitaron a las autoridades mayor atención y vigilancia, para evitar que los terrenos desocupados no se conviertan en basureros públicos.

Luego de la cobertura de la denuncia en dicho lugar algunos vecinos indicaron que la situación se agrava más en un lote que se ubica por el mismo bulevar Salazar entre las calles República de Panamá y Sahuaro, donde por mucho tiempo ha sido el lugar preferido de la gente para tirar su basura y hasta perros muertos.

Al respecto, el señor Jesús Humberto Hernández, quien labora en una llantera a espaldas del terreno en mención, dijo que si bien es cierto una parte del lote empezó a ser limpiado por maquinaria pesada, es necesario que las autoridades pongan mayor atención, debido a que la gente hace caso omiso y siguen tirando sus desechos.

Dijo que aprovechando la presencia de la maquinaria, solicitaron la limpieza de la calle Jalapa y Sahuaro la cual se encontraba prácticamente tapada por las grandes cantidades de tierra que la gente llega a tirar, por lo que solicitan a las autoridades municipales ponen mayor atención en dicho sector para evitar de nueva cuenta la acumulación de basura.

Siempre le pedimos a la gente que no venga aquí a tirar su basura, pero se molestan, cuando les decimos que si no tienen casa para que dejen los desechos ahí y no aquí”, expresó.