IMSS Sonora interpone denuncia por robo de medicamento controlado

Hermosillo, Sonora.- Luego de que se registrara un robo de medicamento el pasado 25 de mayo en el área de farmacia del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, en Hermosillo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de quien o quienes resulten responsables del hurto.



Los hechos fueron registrados por las cámaras de seguridad a las 03:15 horas, cuando personas armadas entraron al nosocomio y amagaron a guardias de seguridad para que fuesen llevados al sitio de resguardo de medicamentos.



El IMSS en Sonora informó que los sujetos armados se llevaron fármacos con un valor de 271 mil 488.11 pesos, entre ellos vacunas contra Hepatitis B, Antirrábicas, Anti-influenza, Inmunoglobulina humana hiperinmune antitetánica, Inmunoglobulina humana hiperinmune antirrábica, anti alacrán, anti arácnido, anti viperino, anti varicela, además de fentanilo inyectable.



El pasado 6 de abril el IMSS Sonora ya había sido objeto de robo en el área de farmacia del HGZ No. 2 de Hermosillo, cuando en las primeras horas de ese día dos personas armadas sustrajeron soluciones de fentanilo.



Anteriormente se han denunciado robos similares a esa misma área del HGZ No. 2, ya que en el año 2014 se introdujeron personas ajenas al IMSS para extraer una cantidad indeterminada de diversos medicamentos.