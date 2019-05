INE en Sonora pide a ciudadanos ir por credenciales para no ser destruidas

Hermosillo, Sonora.- El Instituto Nacional Electoral (INE) en Sonora, exhortó a las personas que tramitaron su credencial de electoral a que acudan por ellas a uno de los 77 módulos en la que la solicitaron, de lo contrario pasarán a ser destruidas y tendrán que volver a gestionarla.

Al respecto, el vocal ejecutivo del INE en el estado, Martín Martínez, quien estuvo de invitado en el Colectivo de Reporteros de Sonora, dijo que se cuenta con una lista nominal de 2 millones 44 mil ciudadanos con credencial de elector, la cual pueden utilizar como identificación oficial.

Explicó que de esa lista nominal, alrededor de 150 mil credenciales desde diciembre pasado perdieron vigencia, y solo 42 mil han efectuado el trámite de renovación, por lo que la invitación es a todos aquellos que no lo han hecho a que obtengan su nuevo plástico que cuenta con diferentes medidas de seguridad y que posteriormente acudan por el, de lo contrario serán destruidos.

Manifestó que a pesar de que las instituciones pueden rechazar las credenciales que no tengan vigente, no se las pueden retener debido a que no son autoridades, por lo que es necesario que realicen el trámite lo antes posible para evitar ese tipo de acontecimientos.