Inegi realizará Censo de Población y Vivienda 2020 en Sonora

Hermosillo, Sonora.-El Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática en Sonora, efectuará del dos al 27 de marzo el Censo 2020 de Población y Vivienda, donde se van a desarrollar una serie de protocolos, para la seguridad de quienes levanten las encuestas en regiones retiradas de la zona urbana.

Guillermo Órnelas Romero, director regional del Inegi, dijo que la idea es poder contar con personas que vivan en las mismas comunidades, aunado a la capacitación que se les brindará, para el desarrollo de las encuestas y aspectos de protección en caso de una situación de riesgo por cuestiones naturales o de hechos delictivos.

Manifestó que se tiene prevista la participación de cinco mil 200 encuestadores que van a visitar las zonas urbanas, rurales e indígenas de los 72 municipios de Sonora, es por ello que buscan brindar la mayor seguridad, en base a los reportes diarios que tienen que enviar para la evaluación correspondiente.

El director Regional Noroeste del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, expuso que en la integración del plan de trabajo para el desarrollo de este ejercicio, se han considerado las características propias de cada región de Sonora, y aunque con problemas, no se han detectados temas de gravedad que afecten su desarrollo.

No, hasta ahorita no tenemos ningún evento, ninguna zona declarada para no poder entrar, esto también se está moviendo a través del tiempo, entonces eso lo podríamos estar evaluando en marzo que es cuando hacemos el levantamiento censal”, expresó.