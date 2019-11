Jóvenes buscan ayudar al cuidado del medio ambiente en Sonora

Hermosillo, Sonora.-Con la presentación de un performance artístico, jóvenes integrantes del movimiento Fridays For The Future, exigieron a los diputados locales la asignación de mayores recursos a favor de acciones para el cuidado ambiental.

Desde temprana hora, los jóvenes activistas arribaron a la plaza Bicentenario, y ahí, escenificaron un acto, donde se simbolizó la agresión que el mundo sufre en materia ambiental sufre de manera cotidiana.

Ricardo Durazo García, integrantes de Fridays For The Future, dijo que el presupuesto que en Sonora se destina a la protección ambiental no es suficiente, por lo que es necesario se aumenten los recursos.

Pues básicamente, el presupuesto 2019 fue del .15 por ciento de todo el presupuesto estatal, consideramos que es una cantidad un poco absurda en comparación de lo que la materia ambiental requiere, y se está pidiendo al mínimo duplicarlo para el año 2020”, expresó.

Agregó que de la misma forma se hizo una solicitud al legislativo, ello para que se exhorte al estado y los municipios, a fin de que creen un reglamento para la operación de la Ley de cambio climático.