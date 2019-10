Jóvenes del 2001 son invitados a tramitar la cartilla militar

Hermosillo, Sonora.- La coordinadora de la Junta Local de Reclutamiento, Abigail Barceló Granillo señaló que de las dos mil 500 precartillas que solicitaron este año a la Cuarta Zona Militar, solo se han entregado mil 200 a jóvenes y remisos que se han acercado a hacer el trámite.



Resaltó que se extenderá el horario del siete al 15 de octubre hasta las 18:00 horas para que los jóvenes que aún no han acudido hagan el trámite en las oficinas ubicadas en calle Bravo número 48 entre Doctor Paliza y Hoeffer, colonia Centenario, a espaldas de Catedral.

Hago un llamado ya por último a los jóvenes que aún no han tramitado su precartilla militar para que vengan a tramitarla, ya que vence el próximo 15 de octubre”, dijo Barceló Granillo.

Los requisitos son acudir personalmente el solicitante, no haber realizado el trámite con anterioridad, acta de nacimiento original, cuatro fotografías tamaño credencial sin filtro 35×45 milímetros, en papel mate, blanco y negro o color, no instantáneas, frente y orejas despejadas, sin barba, lentes, ni aretes. Comprobante de domicilio de agua, luz o teléfono, CURP ampliado al 200 por ciento, constancia o certificado de nivel escolar alcanzado, y Carta de No Inscripción (Solamente en caso de no haber nacido en Hermosillo).



Recalcó que las fotografías no deben tener retoques para evitar que les sean devueltos los documentos hasta que cumplan con los requisitos antes señalados.