La FAS atenta a recibir, denuncias de los municipios

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía Anticorrupción de Sonora (FAS), hasta el momento no ha recibido algún tipo de denuncia formal por parte de los alcaldes en base a presuntos actos de corrupción que pudieran detectar de sus antecesores.

Así lo dio a conocer, el titular de la FAS; Odracir Espinoza Valdez, quien dijo que a pesar de que se han escuchado comentarios a través de diversos espacios donde los alcaldes que recién han tomado posesión de sus cargos, han señalado haber detectado situaciones anómalas en sus municipios, no han recibido ninguna denuncia.

No, hasta ahorita no hemos recibido ninguna denuncia ya de los nuevos gobiernos, de la nueva estructura municipal, creo que es bueno, en términos reales necesitamos que ellos concluyan sus procesos administrativos, que analicen la información y que analicen la documentación, que no estemos haciendo declaraciones políticas”, expresó.