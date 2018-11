"La denuncia contra Padrés no estuvo bien elaborada": considera el PRD

Hermosillo, Sonora.- La dirigencia del Partido de la Revolución Democrática en Sonora dio a conocer que es necesario que las autoridades estatales pongan mayor atención en los procesos de denuncias que han realizado por el delito de presuntos actos de corrupción y desvío de recursos públicos.

Esto en relación a la fianza que se le fijo al exgobernador Guillermo Padrés Elías, para llevar su proceso en libertad.

Al respecto, Miguel Ángel Armenta Ramírez, líder del Sol Azteca en el Estado, señaló que ante este fallo de un juez que otorga la libertad bajo fianza a Padres Elías, da a entender que la investigación que se llevó a cabo en Sonora no está del todo bien sustentada.

Manifestó que es necesario que el gobierno del Estado siga muy atento a este procedimiento para lograr que al final de cuentas se regresen los recursos que presuntamente fueron desviados del erario público.

Añadió que la posible liberación de Padrés Elías, se pueda considerar como una falla de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora, ya que es la instancia correspondiente de integrar bien la investigación para el castigo y reparación del daño al erario público, sin embargo aquí se nota todo lo contrario.

El tema es que lo que dicen los jueces es que el procedimiento legal no se llevo de la manera correcta, y si no se llevo de forma correcta, también hemos dicho que tienen nombre y apellido, el fiscal anticorrupción no hizo bien las cosas, creo que es una falla del estado, es una falla de la propia gobernadora, toda vez que prometió que se iba a hacer justicia ante la sociedad”, expresó.