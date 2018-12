La gobernadora busca acuerdos con las nuevas autoridades federales

Hermosillo, Sonora.- La gobernadora Claudia Pavlovich Arellano dijo que independientemente de quien este al frente de las instituciones federales a través de los llamados superdelegados, se buscará privilegiar el dialogo con la representación federal en Sonora, que representa Jorge Taddei Bringas, a fin de trabajar de manera conjunta en los temas de interés como es la seguridad pública.

La mandataria estatal se refirió luego de la reunión que los gobernadores tuvieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador, donde se planteó el tema de la actuación de los superdelegados en las entidades federativas.

“El acuerdo que es hasta el momento es que haya un Secretario Técnico en la mesa, yo no tengo ningún problema quien sea, me parece que no es lo más importante, lo más importantes es que haya coordinación y que haya acuerdos”, expresó.

En ese sentido, añadió que lo importante es que el trabajo que se lleve a cabo se pueda traducir en temas como la gestión de los recursos presupuestales para la entidad, lo cual puede ser lo más importante.

En cuanto al encuentro con el titular de Hacienda Carlos Urzúa, dijo que el principal planteamiento fue el recurso para temas como Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) y que sigan los subsidios para la cuestión de la energía eléctrica para que se pueda atender este tema en la temporada de verano.

Dijo que cada año el gobierno tiene que subsidiar al fondo de pensiones lo cual hizo en esta ocasión con 800 millones de pesos, por lo que es necesario el apoyo de la federación para darle solución a este tema.